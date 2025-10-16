POL-LG: ++ junger Mann greift Polizeibeamte an ++ Geldbörse aus Rucksack geklaut ++ Lkw erfasst E-Scooter-Fahrer an Fußgängerüberweg - leicht verletzt ++ Mann schlägt Passantin ins Gesicht ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 16.10.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - junger Mann greift Polizeibeamte an

Eine angebliche Auseinandersetzung zu seinem Nachteil hatte ein 23 Jahre alter Lüneburger in den frühen Morgenstunden des 16.10.25 der Polizei in einer Wohnung In der Techt gemeldet. Als Polizeibeamte die Wohnung aufsuchten, war der 23-Jährige alleine und machte widersprüchliche Angaben. In der Folge beleidigte der junge Mann die Beamten und griff diese als sie die Wohnung verlassen wollten an. Die Beamten wehrten den Angriff ab und überwältigten den Lüneburger. Ihn erwartete ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Parallel wurde der 23-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Mechtersen - Einbruch in Kita scheitert

In das Gebäude des Kindergartens/Kita Im Kirchfelde in Mechtersen versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 13. Bis 15.10.25 einzubrechen. Dabei versuchten sich die Täter mehrfach an Fenstern, scheiterten jedoch. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Mann schlägt Passantin ins Gesicht

Einer Passantin schlug ein Unbekannter in den Morgenstunden des 16.10.25 gegen 07:00 Uhr in der Ritterstraße ins Gesicht. Die 56-Jährige erlitt eine Schwellung im Gesicht. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175 groß, ca. 30 bis 40 Jahre alt, schlank, grünlicher Parka. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Rucksack geklaut

Die Geldbörse einer 84-Jährigen erbeutete ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 15.10.25 in einem Bekleidungsgeschäft Am Sande. Dabei konnte der Dieb gegen 14:45 Uhr unbemerkt den auf dem Rücken getragenen Rucksack der Seniorin öffnen und die Geldbörse aus dem Hauptfach nehmen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Lkw erfasst E-Scooter-Fahrer an Fußgängerüberweg - leicht verletzt

Verletzungen erlitt ein 39 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters in den Morgenstunden des 16.10.25 in der Bahnhofstraße. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Lkw Mercedes Sprinter hatte gegen 09:40 Uhr den Scooter-Fahrer beim Queren des dortigen Fußgängerüberwegs übersehen und ihn touchiert. Der 39-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Holzstämme abtransportiert - die Polizei ermittelt

Am Waldrand in der "Bauerheide" abgelegtes Stammholz transportierten Unbekannte im Verlauf des 15.10.25 vermutlich mit einem Traktor ab. Die größere Menge Stammholz hat einen Wert von mehr als 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

keine Meldungen

