Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kasse in Lebensmittelmarkt aufgebrochen ++ Mülleimer in Brand gesetzt ++ Pkw Audi A5 Cabrio verschwindet ++ "größere Menge an Salami und Schokolade" an Bord - Herkunft unbekannt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14.10.2025 ++

Lüneburg

Dahlenburg - Kasse in Lebensmittelmarkt aufgebrochen - Täter erbeutet Bargeld

Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Unbekannter in den Abendstunden des 13.10.25 in einem Discounter in der Dannenberger Landstraße. Während der Abwesenheit der Mitarbeiter brach der Täter kurz vor Geschäftsschluss gegen 19:50 Uhr in dem fast leeren Geschäft eine Kasse auf und griff sich mehrere hundert Euro Bargeld. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Neetze - in Lagerhalle eingebrochen - mobile Hebebühne abtransportiert

In eine Lagerhalle in der Lüneburger Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 07. bis 13.10.25 ein. Die Täter konnten gewaltsam eine Seitentür öffnen und aus der Halle eine mobile Hebebühne abtransportieren. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.000 Euro.

Lüneburg - Glasflasche fliegt aus Fenster eines Wohngebäudes - Person am Rücken getroffen - Polizei ermittelt

Glücklicherweise keine größeren Verletzungen erlitten zwei 30 und 34 Jahre alte Passanten in den späten Abendstunden des 13.10.25 im Bereich des Gehwegs in der Altenbrückertorstraße. Aus dem dritten OG des Wohnhauses war gegen 22:00 Uhr eine Flasche in den Bereich der beiden alkoholisierten Männer geflogen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Mülleimer in Brand gesetzt - Polizei ermittelt gegen 34-Jährigen

Nach zwei Inbrandsetzungen von Mülleimern/Altpapiertonne in den Mittagsstunden des 13.10.25 ermittelt die Polizei gegen einen 34 Jahre alten Lüneburger. Gegen 12:50 Uhr hatte ein Passant den 34-Jährigen in der Kefersteinstraße beobachtet, wie er versuchte mit einem Feuerzeug eine Altpapiertonne in Brand zu setzen. Der aufmerksame Passant verhinderte dies, so dass der 34-Jährige die Flucht ergriff.

Gegen 13:50 Uhr kam es dann im Bereich der Bushaltestelle in der Soltauer Allee zum Brand eines Mülleimers. Alarmierte Polizeikräfte löschte das Feuer, so dass geringer Sachschaden entstand. In beiden Fällen steht ein bereits polizeilich bekannter 34 Jahre alter Lüneburger im Fokus. Weitere Maßnahmen auch mit der Betreuungseinrichtung des psychisch labilen Mannes sind angedacht.

Lüneburg - "spuckender Radfahrer" - Polizei ermittelt

Nach zwei Hinweisen aus der Bevölkerung aufgrund eines ungehobelten "spuckenden" Radfahrers ermittelt die Polizei. In den Morgenstunden des 14.10.25 hatte der Unbekannte gegen 09:45 Uhr in der Hansestraße im Vorbeifahren unvermittelt auf die Abdeckung eines Kinderwagens einer 29-Jährigen gespuckt und war weitergefahren. Bereits in den späten Abendstunden des 19.09.25 war es in der Rote Straße zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Dort wurde eine 65 Jahre alte Fußgänger angespuckt. Der Radfahrer entgegnete noch, dass die Frau ihn "nicht ansprechen solle". Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Körperverletzung. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, Bart, braunes Haar, ungepflegt, am Fahrrad befanden sich diverse Tüten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - getunter E-Scooter

Einen 18-Jährigen mit einem getunten E-Scooter kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 13.10.25 in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Bei der Kontrolle des Scooters gegen 15:00 Uhr stellte sich heraus, dass dieser durch eine Tastenkombination auf eine Geschwindigkeit von 30 km/h leistungsoptimieren liess. Den Heranwachsenden erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Lüneburg - weitere Schwerpunktkontrollen "Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität" - "Drogenübergabe"

Ihre Präsenzmaßnahmen und Schwerpunktkontrollen "Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität" setzte die Polizei auch im Verlauf des 13.10.25 im Innenstadtbereich fort. Dabei waren die Einsatzstreifen auch in Zivil unterwegs. In den frühen Nachmittagsstunden konnten Beamte in Zivil einen unerlaubten Handel mit Cannabis unterbinden. Ein 40 Jahre alter Lüneburger hatte gegen 15:45 Uhr einem 38-Jährigen Marihuana übergeben, als die Beamten zugriffen. Beide Männer erwarten entsprechende Strafverfahren.

Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Pkw Audi A5 Cabrio verschwindet - Fahndungsmaßnahmen veranlasst

Einen schwarzen Pkw Audi A5 Cabriolet mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen UE-B XX stahlen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 08. auf den 09.10.25 von der Auffahrt eines Grundstücks im Amselweg. Es entstand ein Schaden von gut 15.000 Euro. Der Diebstahl wurde am gestrigen 13.10. der Polizei gemeldet, so dass entsprechende Fahndungsmaßnahmen veranlasst werden konnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 81-Jährigen griffen sich Unbekannte in den Mittagsstunden des 13.10.25 in einem Lebensmittelmarkt in der Nordallee. Ein Dieb hatte gegen 11:15 Uhr eine günstige Gelegenheit im Markt genutzt, den Reißverschluss der Umhängetasche geöffnet und die Geldbörse der Seniorin unbemerkt mitgenommen. Es entstand ein Schaden von gut 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich/Uelzen - "größere Menge an Salami und Schokolade" an Bord - Herkunft unbekannt

Zwei 33 und 35 Jahre alte Männer stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 13.10.25 im Bereich Bad Bodenteich im Rahmen einer Fahndung zu einem möglichen Ladendiebstahl. Bei der Kontrolle stellten die Beamten in dem Pkw Opel mit Helmstedter-Kfz-Kennzeichen größere Mengen an Salami und Schokolade in einem Warenwert von mehr als 1.000 Euro. Über die Herkunft konnten die beiden Männer keine plausiblen Angaben machen. Vor dem Hintergrund eines möglichen Diebstahls stellten die Beamten die Waren sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell