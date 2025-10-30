Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der K125

Rotenburg (ots)

Bremervörde- Am 30.10.2025 kam es gegen 13:45 Uhr auf der Kreisstraße 125 zwischen Bevern und Bremervörde in Fahrtrichtung Bremervörde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug auf ein angrenzendes Feld ausweichen musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Volvo V40 die K125, als er sich zum Überholen einer Fahrzeugschlange entschloss. Zeitgleich setzte auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer, ein 40-jähriger Fahrer eines weißen Nissan NV400, zum Überholen an. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Volvo-Fahrer nach links auf ein angrenzendes Feld aus, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte verhindert werden. Der Fahrer des Nissan hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Befinden des anderen Fahrers und hinterließ eine Visitenkarte, bevor er seine Fahrt fortsetzte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge machen können, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Bremervörde unter Tel. 04761 / 99450.

