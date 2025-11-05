POL-ROW: Bienenvölker geklaut
Ostereistedt (ots)
Durch unbekannte Täter wurden im Zeitraum zwischen dem 20. Oktober und dem 03. November insgesamt 16 Bienenvölker gestohlen. Der entstandene Schaden durch die entwendeten, mit Honig gefüllten Bienenbeuten beläuft sich auf etwa 9000 Euro.
