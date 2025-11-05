PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Bienenvölker geklaut

Ostereistedt (ots)

Durch unbekannte Täter wurden im Zeitraum zwischen dem 20. Oktober und dem 03. November insgesamt 16 Bienenvölker gestohlen. Der entstandene Schaden durch die entwendeten, mit Honig gefüllten Bienenbeuten beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

