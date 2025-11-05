Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand auf Gelände von Kleingartenverein in Kasseler Nordstadt: Ursache noch unbekannt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Kasseler Nordstadt sind am heutigen Mittwochmorgen zwei Gebäude stark beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden liegt ersten, vorsichten Schätzungen zufolge bei rund 70.000 Euro. Gegen 5:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem eine Passantin Flammen auf dem Gelände an der Straße "Schwarzer Stein" wahrgenommen hatte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits das Vereinsheim und eine daneben befindliche Toilettenanlage in Flammen. Beide Gebäude wurden durch die Feuerwehr gelöscht, glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch nicht geklärt. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben den Brandort am heutigen Tage aufgesucht, der hohe Grad der Zerstörung hat die Ermittlungen vor Ort jedoch erheblich erschwert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell