Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei Höxter bittet um Hinweise auf vermissten 86-Jährigen

Kassel (ots)

Die Polizei Höxter sucht aktuell nach einem vermissten 86-jährigen Mann aus Willebadessen und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Senior ist mit einem schwarzen VW Lupo unterwegs und könnte sich auch in Hessen aufhalten.

Weitere Informationen und den Link zum Foto des Vermissten finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung der Polizei Höxter.

Willebadessen (ots)

Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 86-jährigen Mann aus Willebadessen. Der Senior wurde zuletzt am Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 17.30 Uhr, im Bereich der Straße Landwehrwiese in Willebadessen gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist etwa 175 cm groß, schlank, hat graue, kurze Haare und trägt eine Brille. Angaben zur aktuellen Bekleidung liegen nicht vor. Der Mann ist möglicherweise mit einem schwarzen VW Lupo mit dem Kennzeichen HX-ZF299 unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen befindet sich der 86-Jährige im Anfangsstadium einer Demenzerkrankung und könnte sich daher orientierungslos verhalten. Die Polizei Höxter hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer den Mann oder das Fahrzeug gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden.

Lichtbilder: https://polizei.nrw/fahndung/184647

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18 37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle Polizei Höxter Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell