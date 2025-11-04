Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zigaretten bei nächtlichem Tankstelleneinbruch in Kassel-Wehlheiden gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Zwei Einbrecher sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in eine Tankstelle im Kasseler Stadtteil Wehlheiden eingedrungen und haben eine noch unbekannte Anzahl Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 suchen nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich die Tat gegen 00:10 Uhr in der Schönfelder Straße. Indem sie über einen Zaun auf der Rückseite des Tankstellengeländes kletterten, gelangten die beiden Täter zum Hintereingang des Gebäudes, brachen die dortige Tür auf und erreichten schließlich durch einen Lagerraum den Verkaufsbereich. Dort brachten sie dann neben aufgefundenem Bargeld die größere Anzahl Zigarettenpäckchen in ihren Besitz, bevor sie vom Gelände der Tankstelle in unbekannte Richtung flüchteten. Während der Tat konnten die Unbekannten von einer Überwachungskamera erfasst werden. Demnach waren beide mit einem dunklen Pullover und einer Kapuze bekleidet.

Zeugen, die in der Nacht zu heute in der Schönfelder Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell