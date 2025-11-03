Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter raubt Portemonnaie von Frau in Kasseler Goetheanlage: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen:

Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kriminalpolizei in Kassel suchen Zeugen eines Raubes, der sich am späten Samstagnachmittag in der Goetheanlage ereignet haben soll. Eine 64-jährige Frau war dort gegen 17 Uhr in Richtung des Bahnhofes Wilhelmshöhe unterwegs, wie sie am Folgetag der Polizei gegenüber angab. Etwa in Höhe des Spielplatzes habe ihr dann ein Mann von hinten einen Arm um den Hals gelegt und ihr gesagt, sie solle sich nicht umdrehen. Anschließend habe der Unbekannte in die Handtasche der verängstigten Frau gegriffen und das Portemonnaie herausgenommen, bevor er sie zu Boden geschubst habe und mit seiner Beute in Richtung des Diakonissen-Krankenhauses davongerannt sei. Bei dem Sturz wurde die 64-Jährige glücklicherweise nicht verletzt. Der Täter soll zwischen 180 und 185 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein, außerdem soll er schwarze Handschuhe und bunte Turnschuhe getragen haben.

Wer den Ermittlern des für Raubdelikte zuständigen K35 Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

