Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Landkreis Kassel: Gebäudebrand in Hofgeismar
Kassel (ots)
Am 01.11.2025, gegen 21:30 Uhr, wurde der Feuerwehrleitstelle in Kassel ein Brand in der Kernstadt von Hofgeismar gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei trat bereits Qualm aus dem Vorderhaus aus. Während der Löscharbeiten konnte ein Übergreifen auf das Hinterhaus nicht verhindert werden. Bei den Gebäuden handelt es sich um unbewohnte Gebäude. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 70 000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Es waren die Feuerwehren aus Hofgeismar, Hümme und Kelze sowie die Berufsfeuerwehr aus Kassel eingesetzt.
