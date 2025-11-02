PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Gebäudebrand in Hofgeismar

Kassel (ots)

Am 01.11.2025, gegen 21:30 Uhr, wurde der Feuerwehrleitstelle in Kassel ein Brand in der Kernstadt von Hofgeismar gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei trat bereits Qualm aus dem Vorderhaus aus. Während der Löscharbeiten konnte ein Übergreifen auf das Hinterhaus nicht verhindert werden. Bei den Gebäuden handelt es sich um unbewohnte Gebäude. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 70 000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Es waren die Feuerwehren aus Hofgeismar, Hümme und Kelze sowie die Berufsfeuerwehr aus Kassel eingesetzt.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

