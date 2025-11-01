Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streit zwischen Nachbarn eskaliert. 41-jähriger durch einen Schuss aus einer Luftpistole verletzt.

Kassel (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 21:10 Uhr, kam es im Kasseler Stadtteil Südstadt zu einem größeren Polizeieinsatz, nach dem die Schussabgabe aus einer Luftpistole gemeldet wurde. Nachdem mehrere Streifen das Haus in der Frankfurter Straße erreicht hatten, konnten zwei Anwohner des Hauses angetroffen werden. Zwischen den beiden Männern ist es zum Streit gekommen. Während dieses Streits hat der 54-Jährige seinem 41-jährigen Nachbarn mit der Luftpistole ins Gesicht geschossen. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 11 der Kriminalpolizei Kassel dauern an.

