Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter versucht Jacke von 15-Jährigem zu rauben: Zeugen in Baunatal-Großenritte gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die Ermittler des Kommissariats 36 (Haus des Jugendrechts) suchen Zeugen eines versuchten Raubes, der sich am gestrigen Donnerstagmorgen in Baunatal-Großenritte ereignet haben soll. Dort soll ein 15-Jähriger gegen 07:20 Uhr in der Schauenburger Straße, im Bereich des Bahnhofes unterwegs gewesen sein, wie dieser später auf dem Polizeirevier Süd-West in Begleitung seiner Mutter angab. Dabei sei er von einem unbekannten Täter angesprochen und aufgefordert worden, ihm seine Jacke auszuhändigen. Als der 15-Jährige sich weigerte, habe ihn der Täter geschlagen. Anschließend habe sich das Opfer jedoch zu Wehr gesetzt, woraufhin der Unbekannte die Flucht ergriff.

Der Täter soll zwischen 17 und 18 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß gewesen sein, außerdem soll er einen Ziegenbart und lockiges Haar gehabt haben. Er soll mit einem etwa gleichaltrigen Mann unterwegs gewesen sein, der an der Tat nicht beteiligt war. Dieser wurde als etwa 1,70 Meter groß und kräftig beschrieben, außerdem soll er längere, zur Seite gegelte Haare gehabt haben.

Wer den Beamten des K36 Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

