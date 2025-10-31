Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Leichnam in Garage aufgefunden: Vermisster wurde Opfer einer Gewalttat; mögliche Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel:

Am 20. November 2024 wurde die Kasseler Polizei zum Fund einer Leiche in einer Garage in der Straße "Franzgraben" in Kassel gerufen. Eine Frau, die die zu einem Wohnkomplex gehörende Garage neu angemietet hatte, und ein Helfer hatten die sterblichen Überreste bei Aufräumarbeiten in einem Besenschrank in der Garage gefunden. Die Identität des männlichen Leichnams war zunächst unbekannt. Der Mann war augenscheinlich schon vor längerer Zeit verstorben. Wie üblich in solchen Fällen, bei denen die Ursache des Todes nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, leiteten die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ein Todesermittlungsverfahren ein, um die Identität des Toten sowie die Ursache und die Umstände des Todes zu klären. Eine anschließende Obduktion ergab deutliche Hinweise, dass der Verstorbene Opfer einer Gewalttat und somit eines Tötungsdelikts geworden war. Durch aufwendige gerichtsmedizinische Untersuchungen konnte die Identität des Toten mittlerweile eindeutig geklärt werden, wobei es sich um einen seit dem 25. Mai 2020 vermissten Mann aus Kassel handelt. Der damals in der Franz-Hals-Straße wohnende 57-Jährige hatte sein gewohntes Lebensumfeld verlassen, weshalb besorgte Angehörige seinerzeit eine Vermisstenanzeige erstattet hatten. Die Polizei hatte sich nach seinem Verschwinden mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung gewandt, woraufhin jedoch keine Hinweise auf den Verbleib des spurlos verschwundenen Mannes eingegangen waren. Auch alle weiteren Suchmaßnahmen der mit dem Fall betrauten Beamten des K 11 der Kasseler Kripo und die intensiven Ermittlungen im Lebensumfeld konnten nicht zu seinem Auffinden führen. Zuletzt wurde er am 25.05.2020 im Bereich der Anlage Süd des Naturheilvereins Kassel 1891 e.V. lebend gesehen, wo er selbst eine Parzelle gemietet hatte.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass mehrere Personen die Leiche in die Garage in der Straße "Franzgraben" in Kassel transportierten. Es konnten DNA-Spuren von mehreren Personen an einem - mutmaßlich von den Tatbeteiligten verwendeten - Klebeband gesichert werden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen nach möglichen Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tatumständen oder hinsichtlich des Ablageorts der Leiche in der Straße "Franzgraben" geben können.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat, insbesondere der Ermittlung des Täters oder der Täterin bzw. der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 5.000,00 EUR ausgesetzt.

Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Es wird um Verständnis gebeten, dass angesichts der laufenden Ermittlungen keine weiteren Details zum Tatvorwurf oder dem Stand der Ermittlungen mitgeteilt werden können.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1020

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell