Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Supermarkt in Zierenberg: Drei Täter erbeuten Zigaretten und flüchten mit dunklem Audi; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Mittwochabend sind drei Einbrecher in einen Supermarkt in Zierenberg eingedrungen und haben eine noch unbekannte Anzahl Zigaretten erbeutet, deren Wert sich auf mehrere tausend Euro belaufen dürfte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter, die nach der Tat mit einem dunklen Audi die Flucht ergriffen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhren die drei maskierten Täter gegen 22:20 Uhr mit dem Audi vor den Haupteingang des Marktes in der Straße "Vor Brakens Höhe" und brachen gewaltsam die Schiebetüren auf, wobei sie die Alarmanlage des Gebäudes auslösten. Im Kassenbereich räumten sie dann blitzschnell eine große Anzahl Zigarettenpackungen in eine mitgeführte Plane und verließen den Markt nur kurze Zeit später. Anschließend fuhren sie in unbekannte Richtung davon. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen konnten die Täter nicht mehr gefasst werden.

Wer den Ermittlern Hinweise auf die Täter und das von ihnen genutzte Fahrzeug, an dem möglicherweise Fuldaer Kennzeichen angebracht waren, geben kann oder zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell