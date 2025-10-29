Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Raubüberfall auf Discounter in Oberzwehren: Drei Kunden als Zeugen gesucht

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 25.10.2025, um 21:20 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6145075 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Oberzwehren:

Nach dem Raubüberfall auf einen Discounter in der Mattenbergstraße im Kasseler Stadtteil Oberzwehren am Samstagabend laufen die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo auf Hochtouren. Die beiden unbekannten Täter konnten bislang noch nicht identifiziert werden. Wie die Ermittler herausfinden konnten, hatten sich zur Tatzeit insgesamt fünf Kunden in dem Geschäft aufgehalten, von denen drei bei Eintreffen der ersten Polizeistreifen nicht mehr vor Ort waren. Die Frau und die beiden Männer, die als Einzelpersonen eingekauft hatten und teilweise sogar bereits am Kassenband standen, sind wichtige Zeugen und werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Der Raub auf den Einkaufsmarkt hatte sich am Samstagabend gegen 19:40 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatten die beiden Täter unter Vorhalt eines Messers und einer Machete von den beiden an der Kasse anwesenden Mitarbeitern die Herausgabe der Einnahmen gefordert. Nachdem diese der Aufforderung nachgekommen waren, steckten die Unbekannten das Bargeld in einen Rucksack, bevor sie nach draußen und mutmaßlich weiter in Richtung eines benachbarten Drogeriemarktes flüchteten. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei mit zahlreichen Streifen verlief ohne Erfolg. Bei den Tätern handelte es sich um zwei etwa 20 bis 25 Jahre alte und schlanke Männer mit Wollmützen und Schals, die insgesamt dunkel gekleidet waren und Deutsch sprachen. Einer soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, während der Komplize als 1,70 Meter großer Mann beschrieben wird.

