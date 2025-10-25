Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel-Oberzwehren: Raubüberfall auf Einkaufsmarkt

Kassel (ots)

Am Samstag, 25.10.2025, gegen 19:40 Uhr, fand in Kassel-Oberzwehren in der Mattenbergstraße ein Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt statt. Zur Tatzeit hielten sich zwei männliche Täter im Kassenbereich des Marktes auf. Ein Täter führte ein Küchenmesser, der andere Täter eine Machete mit. Unter Vorhalt des Messers / der Machete forderten die beiden Täter die beiden Angestellten auf, beide Kassen zu öffnen. Die beiden Angestellten (männlicher Kassierer 20 Jahre alt, weibliche Kassiererin 54 Jahre alt) warfen sodann Bargeld in Münzen und Scheinen in einen von den Tätern mitgeführten Rucksack. Anschließend verließen beide Täter mit der Beute den Markt zu Fuß in unbekannte Richtung. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170 cm groß und schlank, ca. 20-25 Jahre alt, trugen Wollmützen und einen Schal und sprachen deutsch, führten einen Rucksack sowie ein Messer und eine Machete mit. Bei dem Raubüberfall wurde niemand verletzt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Festnahme der beiden Täter. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

