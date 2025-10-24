Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Streit wegen Spurwechsel auf Autobahn mit Pistole gedroht: 33-Jähriger in Nordrhein-Westfalen festgenommen

Kassel (ots)

Autobahn 44 / Zierenberg (Landkreis Kassel):

Der Streit zwischen zwei Autofahrern über einen Spurwechsel auf der Autobahn 44 bei Zierenberg ist am gestrigen Donnerstagabend derart eskaliert, dass einer der Beteiligten seinen Kontrahenten mit einer Pistole bedroht haben soll. Gegen den 33-jährigen Mann, der kurz hinter der hessischen Grenze festgenommen werden konnte, wird nun wegen Bedrohung ermittelt, außerdem wurde bei ihm eine Schreckschusswaffe sichergestellt.

Zu der Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen BMW-Fahrer und dem 32 Jahre alten Fahrer eines Transporters war es gegen 19:40 Uhr gekommen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gab es zwischen den Fahrzeugführern Unstimmigkeiten über einen Spurwechsel des Transporters, woraufhin der Lenker des BMWs schließlich während der Fahrt die beiden Insassen des Transporters mit einer Pistole bedroht haben soll. Anschließend setzte der BMW seine Fahrt fort, bis er schließlich durch eine Streife der nordrheinwestfälischen Autobahnpolizei bei Bad Wünnenberg gestoppt werden konnte. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste die hessischen Beamten auf die nahegelegene Polizeistation Bad Arolsen begleiten. In seinem Fahrzeug konnten die Polizisten neben der zuvor gezeigten Schreckschusspistole auch ein Päckchen Munition sicherstellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Ilmenau in Thüringen wieder entlassen, die Ermittlungen dauern an.

