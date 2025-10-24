Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfall zwischen E-Scooter und Auto im Forstfeld: Polizei bittet um Hinweise auf möglicherweise verletzten Rollerfahrer

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es im Kasseler Stadtteil Forstfeld zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise auf den jugendlichen Rollerfahrer geben können, der sich bei dem Zusammenstoß möglicherweise verletzt hat, dann aber davongefahren war.

Wie die Fahrerin eines Toyota Auris der Polizei gegenüber angab, sei sie gegen 13:35 Uhr aus Richtung des Erlenfeldwegs kommend in der Straße "Erlenfeldanger" unterwegs gewesen und habe an der Kreuzung zur Ochshäuser Straße verkehrsbedingt anhalten müssen. In diesem Moment sei der Fahrer eines E-Scooters, der offenbar auf dem Bürgersteig der Ochshäuser Straße unterwegs war, gegen die Front ihres stehenden Autos geprallt und zu Boden gestürzt. Als die besorgte Frau nach dem Jugendlichen sah und einen Rettungswagen sowie die Polizei verständigen wollte, habe dieser jedoch seine Fahrt in Richtung des Lohfeldener Wegs fortgesetzt. Er wurde als etwa 15 Jahre alt, 1,70 Meter groß sowie mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben und soll mit einem schwarzen Elektroroller unterwegs gewesen sein.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Fahrer des E-Scooters geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell