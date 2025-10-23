Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 46-Jähriger ist wieder da

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Der vermisste 46-Jährige aus Kassel ist wieder da. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung ging ein Hinweis auf den Aufenthaltsort des Vermissten ein, der soeben von der Polizei überprüft wurde. Dem 46-Jährigen geht es soweit gut.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto des Mannes aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell