Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Zwei Schüler an Schule in Immenhausen durch Reizgas verletzt: Polizei ermittelt
Kassel (ots)
Immenhausen (Landkreis Kassel):
In Immenhausen sind am gestrigen Mittwochnachmittag zwei Schüler einer Schule im Kampweg leicht verletzt worden, nachdem sie in einem Toilettenraum Reizgas eingeatmet hatten, welches dort mutmaßlich zuvor versprüht wurde. Wie eine Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, waren die Beamten gegen 13 Uhr zu der Schule gerufen worden. Zuvor hatten zwei Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren die Schultoilette besucht und daraufhin über Reizungen der Augen und der Atemwege geklagt. Sie wurden zunächst in einem Rettungswagen behandelt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand steht ein jugendlicher Schüler der Schule im Verdacht, das Reizgas, möglicherweise Pfefferspray, auf der Toilette versprüht zu haben. Das genutzte Spray konnte bislang nicht aufgefunden werden. Gegen den betreffenden Schüler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben, die Ermittlungen dauern an.
