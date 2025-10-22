Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kellerbrand in Frankfurter Straße mit leichtverletzter Bewohnerin: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Bei einem Brand im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses in der Frankfurter Straße ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch eine Bewohnerin leicht verletzt worden. Sie wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Kurz vor Mitternacht waren Feuerwehr und Polizei von Anwohnern alarmiert worden, nachdem diese Rauch im Flur des in der Südstadt gelegenen Mehrfamilienhauses mit Restaurant im Erdgeschoss bemerkt hatten. Wie die noch in der Nacht am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren aus bislang unbekannter Ursache Papier und Pappe in einem Kellerraum in Brand geraten. Der Rauch hatte sich anschließend vom Keller aus sowohl in dem Restaurant, als auch im Flur des Mehrfamilienhauses ausgebreitet. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen gelöscht und das Wohnhaus gelüftet. Die zuvor evakuierten Hausbewohner konnten daraufhin wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Frankfurter Straße im Bereich des Brandortes voll gesperrt. Der durch die Verrußungen, insbesondere in dem Restaurant, entstandene Schaden beläuft sich ersten, vorsichtigen Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro. Die Ermittler des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 11 haben im Laufe des heutigen Tages die Brandstelle aufgesucht. Die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bislang jedoch nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell