Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Raub mit Axt auf Lebensmittelmarkt in Fuldatal: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Dienstagmorgen ist es zu einem Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt in Fuldatal-Ihringshausen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte unter Drohung mit einer Axt Bargeld erbeutet und war anschließend geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Überfall hatte sich gegen 6:25 Uhr in der Ihringshäuser Straße ereignet. Der Täter hatte den Lebensmittelmarkt zu diesem Zeitpunkt über den Haupteingang betreten und von einer Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Axt die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem diese der Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Unbekannte mit dem erbeuteten Geld nach draußen und rannte in Richtung Kassel davon. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann mit dunklerem Hautteint und normaler Statur gehandelt haben. Er war mit einer dunkelroten Jogginghose, einem beigefarbenen Kapuzenpullover und schwarzen Handschuhen bekleidet, außerdem war er mit einer dunklen Sturmhaube maskiert und trug einen dunklen Rucksack, in den er das erbeutete Geld steckte.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 35 der Kriminalpolizei Kassel geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat oder der Flucht des Täters gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell