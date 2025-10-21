PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gesuchter 29-Jähriger festgenommen - Fahndungsrücknahme

Kassel (ots)

Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis):

Aufgrund der seit gestern Abend bestehenden Öffentlichkeitsfahndung nach dem 29-jährigen Tatverdächtigen wurde heute Morgen die Polizei von einer Autofahrerin telefonisch kontaktiert, nachdem diese auf der B 487 zwischen Retterode und Schnellrode eine männliche Person feststellte, die dort zu Fuß unterwegs war. Die Polizeistreife der zuständigen Polizeistation in Hessisch Lichtenau konnte dort, um 08:36 Uhr, die Person antreffen. Wie sich herausstellte handelte es sich dabei um den gesuchten 29-Jährigen, der durch die Polizeibeamten ohne jegliche Gegenwehr festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt wurde. Die weiteren Ermittlungen werden nunmehr durch das zuständige Fachkommissariat fortgeführt. In diesem Zusammenhang wird die bestehende Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen und gebeten diese samt Bild zu löschen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler
Tel. 05651/ 925-123
Tel. 05651/ 925-123

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

