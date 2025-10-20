Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Geparkten Audi gestreift und geflüchtet: Zeugen nach nächtlichem Verkehrsunfall auf Holländischer Straße gesucht
Kassel (ots)
Kassel-Nord:
Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zu Samstag in der Holländischen Straße ereignet hat. Wie der Fahrer eines schwarzen Audi A6 der Polizei gegenüber angab, habe er sein Fahrzeug am Freitagabend gegen 22:45 Uhr in Höhe der Hausnummer 98 in stadtauswärtiger Richtung am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er dann gegen 2 Uhr zurückgekehrt sei, habe er feststellen müssen, dass offenbar ein anderes Fahrzeug seinen Kombi im Vorbeifahren gestreift und dabei die gesamte Fahrerseite stark beschädigt hatte. Der unbekannte Unfallverursacher war anschließend geflüchtet, ohne die Polizei zu verständigen oder sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro zu kümmern.
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.
