Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßliches Autorennen führt zu Unfall mit vier Verletzten und über 100.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Ein mutmaßliches Autorennen zwischen zwei Mercedes AMG führte am Samstagabend auf der Frankfurter Straße in der Kasseler Südstadt zu einem schweren Unfall, bei dem zwei weiteren unbeteiligte Pkw beschädigt und insgesamt vier Personen verletzt wurden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde auch ein Gutachter in die Ermittlungen, die bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt werden, eingebunden. Beide Mercedes wurden sichergestellt und abgeschleppt.

Der Unfall hatte sich gegen 22:30 Uhr in Höhe der Beethovenstraße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren ein 23-Jähriger aus Lohfelden und ein 21-Jähriger aus Guxhagen jeweils als Fahrer eines Mercedes AMG auf der Frankfurter Straße stadteinwärts unterwegs. Zeugen zufolge sollen sich beide Pkw ein Rennen auf den beiden Fahrspuren geliefert haben, wobei sie sich gegenseitig mit hohen Geschwindigkeiten überholt und permanent die Spuren gewechselt haben sollen. In Höhe der Beethovenstraße zog der 23 Jahre alte Mercedes-Fahrer auf die linke Fahrspur und fuhr auf einen dort stehenden Opel auf, der über das Gleisbett und die Gegenfahrspuren nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen wollte und verkehrsbedingt warten musste. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden und ebenfalls wartenden VW aufgeschoben. Die am Steuer des Opel sitzende 56-jährige Frau, der 28 Jahre alte VW-Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin, alle drei aus Baunatal, wurden leicht verletzt. Auch ein 16-Jähriger aus Lohfelden, der im Mercedes des 23-Jährigen saß, erlitt Verletzungen, weshalb ein Rettungswagen den Jugendlichen in ein Krankenhaus brachte. An dem auffahrenden AMG und dem Opel entstand jeweils Totalschaden in Höhe von 80.000 und 20.000 Euro. Mit weiteren 5.000 Euro schlägt der Schaden an dem VW zu Buche, während der zweite sichergestellte Mercedes AMG, in dem sich neben dem Fahrer noch drei Insassen befanden, unbeschädigt blieb. Die Ermittlungen gegen die beiden Mercedes-Fahrer dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell