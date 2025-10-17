Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Radfahrer zusammengestoßen und geflüchtet: Polizei bittet um Hinweise auf weißen Kombi

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer am gestrigen Donnerstagmorgen im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke leicht verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher. Der unbekannte Fahrer eines weißen Kombis war vom Unfallort davongefahren, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Wie der 23-jährige Fahrradfahrer später am Tag beim Polizeirevier Nord angab, sei er gegen 6:30 Uhr in der Straße "Am Felsenkeller" in Richtung der Ihringshäuser Straße unterwegs gewesen, als er in Höhe des Friedhofes von dem weißen Kombi überholt worden sei. Der Autofahrer sei dabei so nah an dem Zweirad vorbeigefahren, dass er mit seinem Außenspiegel gegen den Fahrradlenker des 23-Jährigen gestoßen und dieser in der Folge zu Boden gestürzt sei. Während der Radfahrer bei dem Sturz leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden erlitt, habe der Autofahrer seinen Weg scheinbar unbeirrt fortgesetzt. Der an dem Fahrrad entstandene Sachschaden wurde mit rund 500 Euro beziffert.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Kombi mit getönten Scheiben und vermutlich Köllner Kennzeichen gehandelt haben soll, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

