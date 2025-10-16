Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Schaden für geringe Beute: Unbekannter Einbrecher demoliert Tankstellentür in Hofgeismar

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

In Hofgeismar ist ein Einbrecher in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Tankstelle eingestiegen und hat mehrere Päckchen Tabak gestohlen. Der von ihm verursachte Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro übersteigt dabei den Wert der Beute von etwa 90 Euro um ein Vielfaches. Die Polizei in Hofgeismar bittet nun um Hinweise auf den Täter, der von einer Überwachungskamera erfasst wurde. Es handelt sich demnach um einen etwa 1,75 - 1,85 Meter großen, schlanken Mann, der eine graue Kapuze, eine beigefarbene Jacke, eine blaue Jeanshose und graue Schuhe trug.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatte sich der Unbekannte gegen 1:25 Uhr auf das Gelände der Tankstelle in der Neuen Straße begeben und zunächst versucht, die Glas-Schiebetür zum Verkaufsraum von Hand aufzudrücken. Nachdem ihm dies nicht gelang, brach er die Tür mit einem auf dem Gelände vorgefundenen Feuerlöscher gewaltsam auf und gelangte so ins Innere der Tankstelle. Mit mehreren Päckchen Tabak ergriff der Täter schließlich die Flucht in unbekannte Richtung. Nachdem der Polizei das Auslösen der Alarmanlage mitgeteilt wurde, fahndeten mehrere Streifenwagen nach dem Täter, jedoch ohne Erfolg.

Wer den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar Hinweise zu dem Einbruch oder auf den bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 910 2820 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell