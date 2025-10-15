Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gestohlener Laptop nach Auto-Aufbruch geortet: Tatverdächtiger bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen und -Fasanenhof:

Zu einem Fahndungserfolg und zur Festnahme eines Tatverdächtigen hat am gestrigen Dienstag die Ortung eines gestohlenen Laptops in Kassel geführt. Ein Mann aus Niestetal hatte die Polizei gegen 10:30 Uhr in den Drosselweg gerufen, da aus seinem nur wenige Minuten abgestellten VW ein Laptop und zwei Geldbörsen gestohlen worden waren. Der unbekannte Täter war offenbar über die Fahrzeugtür, die unglücklicherweise nicht abgeschlossen war, in den Wagen eingestiegen. Da der Bestohlene das Notebook ganz in der Nähe orten konnte, nahmen die Streifen des Polizeireviers Süd-West sofort die Fahndung auf, konnten jedoch zunächst weder das Diebesgut, noch den Täter finden. Die Polizisten blieben aber am Ball und folgten dem Ortungssignal, das ständig neue Standorte im Kasseler Stadtgebiet auf dem Handy des Niestetalers anzeigte. So klickten zwei Stunden nach der Tat an einer Haltestelle in der Ihringshäuser Straße doch noch die Handschellen für einen 20-jährigen Mann, in dessen Rucksack die Beamten den gestohlenen Laptop fanden. Der Geldbörsen hatte sich der Tatverdächtige offenbar zwischenzeitlich entledigt, im Portemonnaie des Festgenommenen fanden die Beamten allerdings mehrere Hundert Euro, die aufgrund des Verdachts, dass es sich um das zuvor gestohlene Geld handelte, beschlagnahmt wurden. Der 20-Jährige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, der in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Kassel lebt, muss sich nun wegen des Diebstahls verantworten.

