Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: VW kommt Polizeistreife kurz nach Diebstahl entgegen: Mutmaßlicher Autodieb wird Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Kassel:

Beamte des Polizeireviers Nord konnten am gestrigen Sonntag gegen 13 Uhr in der Kasseler Nordstadt einen 20 Jahre alten Mann und eine 28 Jahre alte Frau festnehmen. Beide waren in einem Auto unterwegs, welches der Eigentümer nur gut eine Stunde zuvor als gestohlen gemeldet hatte. Während die 28-Jährige zwischenzeitlich mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, soll der 20 Jahre alte, mutmaßliche Autodieb im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen Mittag hatte sich der Eigentümer eines VW Golf Cabriolets beim Kriminaldauerdienst der Kasseler Polizei gemeldet und Strafanzeige erstattet, nachdem sein Fahrzeug, welches er am Abend zuvor in der Rothenbergstraße abgestellt hatte, am Morgen verschwunden war. Nur etwa eine Stunde später bemerkte eine Polizeistreife in der Wiener Straße den fast 30 Jahre alten und mittlerweile zur Fahndung ausgeschriebenen VW. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Beamten dann außerdem fest, dass das Cabriolet offensichtlich kurzgeschlossen und nicht mit dem Originalschlüssel geführt wurde. Bei den beiden Fahrzeuginsassen klickten daraufhin die Handschellen. Sowohl der 20 Jahre alte Fahrer als auch seine 28 Jahre alte Beifahrerin haben keinen festen Wohnsitz. Die bulgarischen Staatsangehörigen wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zunächst in das Zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Der 20-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist, soll im Laufe des heutigen Nachmittages einem Haftrichter vorgeführt werden, welcher dann über die Untersuchungshaft entscheidet, seine mutmaßliche Komplizin wurde zwischenzeitlich wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell