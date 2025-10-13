Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hund beißt Jugendlichen in Lohfelden: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannten Hundehalter

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Sonntagnachmittag wurde ein 16-Jähriger im Lohfeldener Ortsteil Ochshausen von einem freilaufenden Hund in den Oberschenkel gebissen und dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise auf den bislang unbekannten Halter des Tieres, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in der Nähe seines Hundes aufhielt.

Der Jugendliche war am Sonntagabend mit seiner Mutter zum Polizeirevier Ost gekommen, um Strafanzeige zu erstatten. Demnach sei er gegen 16 Uhr zusammen mit seiner Freundin im Faustmühlenweg unterwegs gewesen, als unvermittelt zwei Hunde auf ihn zu gerannt seien. Laut dem Opfer soll es sich dabei vermutlich um einen braunen Dobermann und einen grauen Pitbull gehandelt haben. Als der 16-Jährige versucht habe, vor den Tieren zu flüchten, habe ihn der Dobermann in den Oberschenkel gebissen. Anschließend seien beide Hunde in unbekannte Richtung davongelaufen, ohne dass ein Eigentümer zu sehen gewesen sei. Die blutende Bisswunde musste anschließend in einem Krankenhaus versorgt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

