Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel - Immenhausen, OT Mariendorf: Wohnhausbrand mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Kassel (ots)

Am Sonntag, 12.10.2025, gegen 20:00 Uhr, kam es in Immenhausen, OT Mariendorf, in der Dorfstraße zu einem Wohnhausbrand. Bei dem Wohnhaus handelt es sich um ein doppelstöckiges Zweiparteienhaus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich die beiden Hausbewohner, ein Ehepaar, (weibliche Person 70 Jahre alt, männliche Person 72 Jahre alt) im Erdgeschoss des Hauses. Das Ehepaar konnte das Haus noch selbständig verlassen. Allerdings erlitten beide Personen eine Rauchgasvergiftung und kamen daher zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Wohnhaus ist aktuell durch den Brand und das Löschwasser unbewohnbar. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei Kassel hat, wie in solchen Fällen üblich, die Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

