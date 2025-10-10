Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Wolfhagen von Einbrechern heimgesucht: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Schanze" in Wolfhagen sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagabend, 18 Uhr, über eine Terrassentür eingestiegen, nachdem sie diese mit Werkzeug und massiver Gewalt aufgebrochen hatten. Der dadurch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro, berichtet die aufnehmende Streife der Polizeistation Wolfhagen. Im Haus durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke nach Wertsachen und flüchteten letztlich mit erbeutetem Schmuck in unbekannte Richtung.

Mit den weiteren Ermittlungen sind die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo betraut. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

