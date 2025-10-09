Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Serie von Einbrüchen und Sachbeschädigungen festgenommen: 31-Jähriger bereits mit Haftbefehl gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Die Festnahme eines 31-jährigen Mannes, der bereits mit Haftbefehl gesucht wurde, gelang Streifen des Polizeireviers Ost am gestrigen Mittwochmorgen bei einer Fahndung wegen einer Serie von Einbrüchen und Sachbeschädigungen. Die Beamten waren zunächst gegen 8 Uhr zu einer KFZ-Prüfstelle in die Leipziger Straße wegen einer zerstörten Scheibe am Bürogebäude gerufen worden. Kurze Zeit später ging die Meldung über eine eingeschlagene Scheibe an einem geparkten Hyundai in der Straße "Pfingstweide" ein, wobei Anwohner das Scheibenklirren gehört und hiernach den Täter hatte weglaufen sehen. Da die Zeugen eine Beschreibung des Flüchtenden abgeben konnten, dauerte es bei der anschließenden Fahndung nicht lange, bis in unmittelbarer Nähe die Handschellen für den Tatverdächtigen klickten. Der hinreichend polizeibekannte 31-Jährige äußerte gegenüber den Polizisten, dass er Scheiben aus Wut eingeschlagen habe, "da der Staat im Geld verwehre".

Nach der Festnahme gingen am Morgen noch weitere Meldungen wegen Sachbeschädigungen in Bettenhausen, einem gewaltsam aus einer Beton-Verankerung gerissenen Zaun in der Erfurter Straße und einer eingeschlagenen Scheibe an einem Reisebüro in der Leipziger Straße, ein. Beide Taten, bei denen weiterer Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist, werden ebenfalls dem 31-Jährigen zugerechnet. Darüber hinaus erkannten die Polizisten in dem Festgenommenen den bislang unbekannten Täter wieder, der bei einem Einbruch in eine Firma und einem Fahrraddiebstahl in der Miramstraße in den letzten zwei Wochen von einer Kamera erfasst worden war, weshalb er sich nun auch wegen dieser beiden Taten verantworten muss. Da gegen den 31-Jährigen bereits ein Haftbefehl wegen mehreren Einbrüchen und Sachbeschädigungen vorlag, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen direkt in die Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung einer knapp zweijährigen Haftstrafe gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell