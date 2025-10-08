Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Von Autodach gefallener Karton mit Porzellan verursacht Unfall: Hinweise auf weißen Ford Fiesta erbeten

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Unfalls, der sich am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr in der Kirchbaunaer Straße in Baunatal ereignete, sucht die Kasseler Polizei. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war eine Baunatalerin mit ihrem VW Golf von der Stadtmitte kommend in Richtung Kirchbauna unterwegs. Kurz nach dem Bahnübergang am ZOB fiel plötzlich ein Karton, der auf dem Dach des vorausfahrenden Autos stand, herunter, in dem sich Porzellan befand. Die VW-Fahrerin konnte dem heruntergefallenen Karton nicht mehr ausweichen, fuhr über die Porzellanscherben und beschädigte dabei ihr Fahrzeug und ihren Reifen. Bei dem vorausfahrenden Pkw soll es sich um einen weißen Ford Fiesta gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer, der den Verlust des offenbar auf dem Dach vergessenen Kartons möglicherweise gar nicht bemerkt hat, fuhr anschließend weiter.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den weißen Ford Fiesta und den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

