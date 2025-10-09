Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: In zwei geparkte Autos gekracht und geflüchtet: Zeugen nach Unfall in Vellmar gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Dienstagabend in der Kasseler Straße in Vellmar in zwei geparkte Autos gekracht und anschließend abgehauen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Unfallverursacher gegen 22 Uhr in Richtung Kassel unterwegs und aus bisher unbekannten Gründen gegen einen VW Polo und einen VW Passat gestoßen, die hintereinander am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Anwohner hatten einen lauten Knall wahrgenommen und sofort vor den Häusern nach dem Rechten gesehen, von dem geflüchteten Fahrzeug fehlte jedoch bereits jede Spur. Der Schaden an den beiden geparkten Pkw beläuft sich nach Einschätzung der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Nord auf mindestens 5.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

