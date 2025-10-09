Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Sanitätshaus in Niestetal: Brandstiftung nicht ausgeschlossen; Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 5 Uhr in der Hannoverschen Straße in Niestetal zum Brand eines Sanitätshauses. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand der hintere Teil des Gebäudes, in dem sich die Lagerhalle der Firma befindet, bereits im Vollbrand. Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Gebäude, sodass niemand verletzt wurde. Wegen der Gefahr des Übergreifens des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus wurden die Bewohner vorsorglich evakuiert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Verkehr wurde während der aufwendigen Löscharbeiten, die bis in die Mittagsstunden andauerten und bei denen auch das Dach des Gebäudes abgetragen werden musste, umgeleitet. Ein Großteil des Firmengebäudes ist durch den Brand zerstört worden. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen des Kriminaldauerdienstes im siebenstelligen Bereich liegen.

Die Brandstelle wurde für die weiteren Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo beschlagnahmt. Zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nicht auszuschließen, weshalb die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung bitten. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich des Firmengebäudes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

