Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser: Zeugen am Brasselsberg gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter könnten zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Kasseler Stadtteil Brasselsberg gehen, die sich in den vergangenen Tagen ereigneten. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Zunächst war der Polizei der Einbruch im Eichholzweg gemeldet worden. Dort waren unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 5:45 Uhr, über eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus gelangt, wo sie sich in allen Räumen auf Beutezug begaben. Mit einem Laptop und einem Rucksack flüchteten sie anschließend nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der zweite Einbruch in der Straße "Stiegelwiesen" hatte sich in der Zeit zwischen Dienstag, 14:00 Uhr, und Mittwoch, 8:30 Uhr, ereignet. Auch in diesem Fall nutzten die Einbrecher ein Hebelwerkzeug, mit dem sie eine Tür auf der Gebäuderückseite gewaltsam öffneten, und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertsachen. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, was die unerkannt geflüchteten Täter erbeutet haben.

Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell