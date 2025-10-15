Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher steigen über mitgebrachte Leiter in Einfamilienhaus ein: Kripo sucht Zeugen in Kirchditmold

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Berggarten" im Kasseler Stadtteil Kirchditmold suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang geben können. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen betraten die bislang unbekannten Täter zwischen Montagnachmittag und dem gestrigen Dienstagnachmittag mit einer mitgebrachten Leiter das Grundstück des Wohnhauses. Über diese kletterten sie dann auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Nachdem sie die Balkontür gewaltsam aufgehebelt hatten, durchsuchten die Diebe verschiedene Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit Schmuckgegenständen konnten die Täter schließlich durch die aufgebrochene Balkontür in unbekannte Richtung flüchten, die Leiter ließen sie am Tatort zurück.

Wer den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

