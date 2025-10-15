PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher steigen über mitgebrachte Leiter in Einfamilienhaus ein: Kripo sucht Zeugen in Kirchditmold

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Berggarten" im Kasseler Stadtteil Kirchditmold suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang geben können. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen betraten die bislang unbekannten Täter zwischen Montagnachmittag und dem gestrigen Dienstagnachmittag mit einer mitgebrachten Leiter das Grundstück des Wohnhauses. Über diese kletterten sie dann auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Nachdem sie die Balkontür gewaltsam aufgehebelt hatten, durchsuchten die Diebe verschiedene Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit Schmuckgegenständen konnten die Täter schließlich durch die aufgebrochene Balkontür in unbekannte Richtung flüchten, die Leiter ließen sie am Tatort zurück.

Wer den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

