Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißes Fiat-Wohnmobil im Wert von 80.000 Euro gestohlen: Zeugen in Baunatal gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwochabend und dem gestrigen Donnerstagabend ein Wohnmobil von einem Parkplatz in Baunatal-Altenritte gestohlen. Der Besitzer hatten den Diebstahl am gestrigen Abend gegen 18:20 Uhr festgestellt und die Polizei verständigt. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem weißen Wohnmobil des Herstellers Fiat, Modell Dethleffs Trend T 6717, Baujahr 2022, mit Kasseler Kennzeichen führte bis dato leider nicht zum Erfolg. Letztmalig gesehen worden war das auf dem Parkplatz gegenüber des Schwimmbads in der Altenbauner Straße abgestellte Fahrzeug im Wert von ca. 80.000 Euro am Mittwoch um 18:30 Uhr. Wann genau die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittler des für KFZ-Diebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

