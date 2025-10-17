Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdieb stiehlt Schmuck von Seniorin im Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

Ein Trickdieb hat am Mittwochmittag eine hochbetagte Seniorin in ihrer Wohnung im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke bestohlen. Unter dem Vorwand, Schallplatten und gebrauchte Möbel erwerben zu wollen, war der unbekannte Mann in die Wohnung der Rentnerin gelangt und hatte dann unbemerkt mehrere Schmuckstücke entwendet. Die Ermittler der EG SÄM der Kriminalpolizei Kassel suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können.

Wie die Seniorin den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, hatte sich die Tat gegen 12 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatte der Trickdieb an der Wohnungstür des Opfers in einer Wohnsiedlung zwischen dem Bossentalpark und dem Höheweg geklingelt und vorgegeben, sich für Schallplatten und alte Möbel zu interessieren. Angeblich sei er Schreiner und habe eine Werkstatt in Kassel, woher sein Interesse für die Möbelstücke rühre. Anschließend betrat der Mann die Wohnung der überrumpelten Seniorin, vermeintlich um sich nach möglichen Kaufobjekten umzusehen. Tatsächlich gelang es dem Täter jedoch, in einem kurzen, unbeobachteten Moment mehrere Schmuckstücke in seinen Besitz zu bringen. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst, als der Unbekannte die Wohnung bereits wieder verlassen hatte. Bei ihm soll es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten und etwa 1,7 Meter großen Mann mit mittelblondem, kurzem Haar gehandelt haben.

Die EG SÄM der Kasseler Kripo führt die Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl. Die Ermittler bitten Zeugen, die am Mittwochmittag im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell