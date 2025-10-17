Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis): Brand einer Schreinerei

Kassel (ots)

Gegen 20:15 Uhr bemerkte eine Anwohnerin einen Brand in einer Schreinerei mit integriertem Bestattungsunternehmen in der Bergstraße in Hessisch Lichtenau und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf ca. 150.000EUR.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Eschwege geführt.

Es sind ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hess. Lichtenau, Velmeden, Walburg, Hausen, Fürstenhagen und Eschwege eingesetzt. Weiter ist der Rettungsdienst des DRK und die Polizei Hess. Lichtenau vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell