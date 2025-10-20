Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Nordhessische Polizei kontrolliert Tempo zum Schulstart nach den Herbstferien: In Baunatal viele Überschreitungen, in Vellmar besonders wenig
Kassel (ots)
Landkreis Kassel:
Für die hessischen Schülerinnen und Schüler begann am heutigen Montagmorgen wieder die Schule nach den Herbstferien. Zum Schutze der Kinder haben Bedienstete des Radarkommandos der Kasseler Polizei, der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar zum Schulstart zwischen 7 und 13 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an drei Schulen und einer Kita durchgeführt. Insgesamt wurden knapp 3.000 Fahrzeuge gemessen, wovon im Durchschnitt 3,3 Prozent zu schnell waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an diesem Tag erreichte ein Verkehrsteilnehmer vor der Erich-Kästner-Schule in Baunatal, wo er mit 52 Stundenkilometern statt der erlaubten 30 km/h unterwegs war. Insgesamt lag der Anteil der zu schnell Fahrenden im Bereich der Baunataler Schule mit 6,6 Prozent leicht über dem Durchschnitt vergangener Messungen. Mit 1,4 Prozent besonders niedrig war die Quote der Geschwindigkeitsüberschreitungen vor der Grundschule Obervellmar. Auch im Bereich der Grundschule Niederkaufungen und vor der Kita Regenbogen in Niestetal-Heiligenrode lag die Überschreitungsrate unter dem Durchschnitt von Messungen vergangener Jahre.
Rückfragen bitte an:
Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell