POL-KS: Nordhessische Polizei kontrolliert Tempo zum Schulstart nach den Herbstferien: In Baunatal viele Überschreitungen, in Vellmar besonders wenig

Für die hessischen Schülerinnen und Schüler begann am heutigen Montagmorgen wieder die Schule nach den Herbstferien. Zum Schutze der Kinder haben Bedienstete des Radarkommandos der Kasseler Polizei, der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar zum Schulstart zwischen 7 und 13 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an drei Schulen und einer Kita durchgeführt. Insgesamt wurden knapp 3.000 Fahrzeuge gemessen, wovon im Durchschnitt 3,3 Prozent zu schnell waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit an diesem Tag erreichte ein Verkehrsteilnehmer vor der Erich-Kästner-Schule in Baunatal, wo er mit 52 Stundenkilometern statt der erlaubten 30 km/h unterwegs war. Insgesamt lag der Anteil der zu schnell Fahrenden im Bereich der Baunataler Schule mit 6,6 Prozent leicht über dem Durchschnitt vergangener Messungen. Mit 1,4 Prozent besonders niedrig war die Quote der Geschwindigkeitsüberschreitungen vor der Grundschule Obervellmar. Auch im Bereich der Grundschule Niederkaufungen und vor der Kita Regenbogen in Niestetal-Heiligenrode lag die Überschreitungsrate unter dem Durchschnitt von Messungen vergangener Jahre.

