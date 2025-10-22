Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stehlen Fernseher aus Wohnung: Zeugen in Langer Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Einbrecher sind am gestrigen Dienstagnachmittag in eine Wohnung im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe eingedrungen und haben ein Fernsehgerät gestohlen. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 14:30 und 16:00 Uhr in der Langen Straße, in Höhe der Straße "An der Insel". Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, begaben sich die Täter während dieser Zeit auf die Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses und stiegen auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre. Nachdem sie die Balkontür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie anschließend die Wohnräume nach Wertvollem. Mit einem Flachbildfernseher ergriffen die Diebe schließlich die Flucht über den Balkon und in unbekannte Richtung.

Zeugen, die am Dienstagnachmittag im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

