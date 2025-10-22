Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Folgemeldung: Vermisste 31-jährige Luana M. ist wieder da

Kassel (ots)

Die Suche nach der seit gestern vermissten 31-Jährigen Luana M. ist beendet. Sie kehrte wohlbehalten zu Familienangehörigen zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, die Fotos der Frau aus den Berichterstattungen zu entfernen.

