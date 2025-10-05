Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis, BAB 5 Höhe Sandhausen: Verkehrsunfall mit mehreren Pkw, leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden - Presssemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am 05.10.2025 um 12.25 Uhr ereignete sich auf der BAB 5, zwischen der AS HD/Schwetzingen und AS Walldorf/Wiesloch (Fahrtrichtung Karlsruhe) ein Verkehrsunfall mit insgesamt acht beteiligten Pkw. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 58jähriger Fahrzeugführer den linken Fahrstreifen der Autobahn und musste seinen Toyota verkehrsbedingt abbremsen. Ein 57-jähriger folgender BMW-Fahrer bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr dem Toyota, trotz eingeleiteter Notbremsung, von hinten auf. Drei weitere folgende Pkw Führer erkannten die Gefahrensituation und brachten ihre Kraftfahrzeuge rechtzeitig zum Stillstand. Einer 24-jährigen Fahrerin eines VW Golf gelang die Notbremsung jedoch nicht rechtzeitig und fuhr in der Folge auf den letzten der zuvor genannten drei Pkw, einen weißen VW ID.4, eines 55-Jährigen von hinten auf. Der ID.4 schob daraufhin die vor ihm befindlichen, zuvor zum Stillstand gekommenen Pkw (1 x BMW /2 x VW) zusammen. Auch der ID.4 wurde in die "Zange" genommen. Ein 19-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr wiederrum dem VW ID.4 von hinten auf. Der letzte Unfallbeteiligte, ein 31-jähriger Mann versuchte der "Unfallkolonne" auszuweichen und manövrierte seinen BMW auf die rechte Fahrspur. Hierbei touchierte er leicht das Fahrzeugheck des 19-jährigen. Bei dem Unfallgeschehen erlitten insgesamt vier Personen im Alter zwischen 24 und 55 Jahren leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Die Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in angrenzende Krankenhäuser verbracht. Die BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe musste bis um 13.06 Uhr vollständig gesperrt werden. Hiernach konnte ein Fahrstreifen für den fließenden Verkehr freigegeben werden. Die Unfallaufnahme, das Abschleppen der Fahrzeuge sowie die Fahrbahnreinigung dauerte bis um 18.35 Uhr an. Der Unfallschaden beläuft sich auf ca. 96.000 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

