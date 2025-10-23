Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Automaten-Aufbrecher stehlen Plüschtiere: Hinweise auf jugendliche Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Auf Plüschtiere aus einem Greifautomaten haben es am gestrigen Mittwochnachmittag zwei bislang unbekannten Täter in einem Selbstbedienungsgeschäft in der Wilhelmshöher Allee in Kassel abgesehen. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatte sich die Tat, bei der ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr ereignet. Zwei 13 bis 15 Jahre alte Jugendliche hatten in dem Verkaufsraum eine Scheibe des Automaten zerstört und mehrere Plüschtiere an sich genommen. Eine halbe Minute nachdem beide das Geschäft mit ihrer Beute verlassen hatten, kehrten sie jedoch zurück und schlugen, offenbar in der Annahme, die Aufnahmen der Tat zu vernichten, zwei Überwachungskameras von der Decke. Diese wurden zwar zerstört, das Videomaterial war aber schon gespeichert worden, weshalb folgende Beschreibung der Täter vorliegt:

1. Kurze braune Haare, schwarzer Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf der Brust, graue Hose, schwarze Sneaker.

2. Lockige schwarze Haare, korpulent, schwarze Daunenjacke, Jeans, schwarze Sneaker, hatte eine Einkaufstüte dabei.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell