LPI-NDH: Mehrfachladendieb beschäftigt die Polizei

Kleinberndten (ots) - An der Lagerstätte für Baum- und Strauchschnitt des Osterfeuers Am Berge in Kleinberndten kam es am Dienstagnachmittag zu einem Brand. Unbekannte hatten die Grünabfälle auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, sodass nur wenig von dem abgelagerten Baumschnitt verbrannte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr