Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnhaus in Wolfhagen nach Dachstuhlbrand nicht mehr bewohnbar: Brandursache derzeit noch unbekannt

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Mittwochnachmittag brannte in Wolfhagen der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Staden-Straße. Glücklicherweise wurden dabei keine Menschen verletzt, das Gebäude mit drei Wohneinheiten ist jedoch bis auf weiteres nicht bewohnbar. Gegen 15:40 Uhr hatte eine vorbeifahrende Passantin Rauchschwaden aus dem Dach des Hauses aufsteigen sehen und daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die beiden zu diesem Zeitpunkt im Haus anwesenden Bewohner hatten sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie begeben. Der Brand war ersten Ermittlungen der eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes zufolge im obersten Wohngeschoss unter dem Dach ausgebrochen und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ursache für das Feuer, bei dem nach ersten vorsichtigen Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro entstand, ist derzeit noch nicht geklärt. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben den Brandort am heutigen Tage aufgesucht, der hohe Grad der Zerstörung hat die Ermittlungen vor Ort jedoch erheblich erschwert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

