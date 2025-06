Polizei Paderborn

POL-PB: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - BMW und Porsche sichergestellt

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Sonntagmorgen (15.06., 01.05 Uhr) waren Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf dem Gierswall in Fahrtrichtung Busdorfwall unterwegs. In Höhe der Giersstraße hielten die Beamten vor einer Rotlicht zeigenden Ampel. Direkt vor dem Streifenwagen befand sich ein schwarzer BMW, vor diesem ein dunkler VW Polo und vor diesem wiederum ein schwarzer Porsche Geländewagen. Als die Ampel auf Grünlicht schaltet, setzen sich die Fahrzeugführer in genannter Reihenfolge in Bewegung. Etwa mittig im Kreuzungsbereich fuhr der BMW-Fahrer nach rechts wenige Momente leicht versetzt zu den beiden vorausfahrenden Fahrzeugen, um anschließend in Gänze rechts an dem VW Polo vorbeizufahren. Dazu nutzte dieser eine Bushaltestelle. Danach schloss der BMW zum Porsche auf, sodass sich beide Fahrzeuge in gleicher Höhe befanden. Der BMW befuhr dabei weiter die Fahrspur der Bushaltestelle, welche im weiteren Verlauf in einen Bussonderfahrstreifen übergeht. Der Porsche fuhr weiterhin auf dem Fahrstreifen des Busdorfwall. Wenige Augenblicke später beschleunigten der Porsche als auch der BMW stark und fuhren mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Kasseler Tor. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung der beiden Autos auf und stoppten diese schließlich vor der Einmündung zur Kasseler Straße auf dem Busdorfwall. Gegen den 19-jährigen Porsche-Fahrer aus Paderborn und den 21-jährigen BMW-Fahrer aus Schlangen wurden Strafanzeigen wegen Teilnahme an einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen gefertigt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

In dem BMW befanden sich zwei, im Porsche drei Beifahrer. Alle jungen Männer verhielten sich den Beamten gegenüber uneinsichtig und störten wiederholt die polizeilichen Maßnahmen. Einem Platzverweis kamen die Personen erst nach, als eine Ingewahrsamnahme angedroht wurde. Insgesamt war die Stimmung sehr gereizt und aufgebracht.

Die sieben jungen Männer zogen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zusammen weiter in Richtung Liboriberg. Hier kam es zu einer leichten Körperverletzung zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes aus Lichtenau. Tatverdächtig dafür ist einer der Beifahrer aus dem Porsche. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell