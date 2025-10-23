Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf A 7 bei Knüllwald: Autobahn in Richtung Norden derzeit voll gesperrt

Kassel (ots)

Autobahn 7 / Knüllwald:

Aktuell ist die Autobahn 7 bei Knüllwald in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Malsfeld wegen eines schweren Verkehrsunfalls voll gesperrt. Den ersten Mitteilungen der am Unfallort eingesetzten Streifen zufolge ist ein Mercedes gegen 14:50 Uhr kurz nach der Rastanlage Hasselberg Ost aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen, wobei sich das Fahrzeug auch überschlagen haben soll. Die drei Fahrzeuginsassen erlitten dabei schwere, zum Teil lebensbedrohliche Verletzungen. Zur Versorgung der Verletzten sind an der Unfallstelle unter anderem zwei Rettungshubschrauber gelandet. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen, in die auch ein Gutachter eingebunden wurde, dauern an. Das Ende der Vollsperrung kann wegen der Bergungsarbeiten und der Arbeit des Gutachters aktuell noch nicht abgesehen werden. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

