Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Gefährdung im Straßenverkehr:

Am Donnerstag, den 24.07.2025, gegen 15.10 Uhr, wurde die Polizei durch einen Zeugen informiert, dass sich vor ihm ein Pkw auf der L 510 von Osterwieck in Richtung Vienenburg fahrend befand, welcher mit sehr langsamer Geschwindigkeit und in unsicherer gefährdender Fahrweise geführt würde. Der Pkw sei dann am Dreieck Nordharz auf die BAB 369 in Richtung Bundesstraße 4 - Bad Harzburg abgebogen. Bei dem Pkw handelte es sich um einen grauen Mercedes-Benz. Das Fahrzeug konnte dann durch die eingesetzten Beamten im Bereich von Bad Harzburg angehalten und überprüft werden. Nach ersten getroffenen Feststellungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die weitere Hinweise zum Vorfall geben können und möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell